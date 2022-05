Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag im Minus

Die Microsoft-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 264,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 263,30 EUR. Bei 265,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 23.271 Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 14,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 195,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2021). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 35,60 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 369,71 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 49.360,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.706,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Microsoft am 21.07.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,78 USD je Aktie.

