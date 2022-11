Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Microsoft-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 222,20 EUR. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 221,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.165 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 28,47 Prozent niedriger. Bei 221,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,18 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 322,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50.122,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.01.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

