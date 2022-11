Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Einbußen

Die Microsoft-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 225,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 225,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.783 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 28.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 322,63 USD angegeben.

Am 25.10.2022 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.317,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50.122,00 USD ausgewiesen.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,57 USD je Microsoft-Aktie.

