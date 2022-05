Microsoft Aktie News: Microsoft fällt am Nachmittag

Um 04.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 266,85 EUR ab. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 266,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 268,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.470 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,10 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 195,24 EUR ab. Abschläge von 36,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 369,71 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.04.2022. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 49.360,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.706,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.07.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 10,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



