Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag im Aufwind

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 248,00 EUR zu. Bei 248,40 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 246,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.182 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 6,97 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 347,50 USD.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 2,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51.865,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.152,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 10,12 USD je Aktie aus.

