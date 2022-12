Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Microsoft

Um 04:22 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 235,95 EUR ab. Bei 235,75 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 238,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.460 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2021 markierte das Papier bei 305,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 22,72 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 322,63 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 50.122,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.317,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

