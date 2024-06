Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Microsoft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Bei 426,20 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 426,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 521.143 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 433,60 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 309,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 27,25 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,72 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,95 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 468,88 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,81 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

