Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 224,65 EUR zu. Bei 225,25 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.133 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 27,68 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 217,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 3,53 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50.122,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.01.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Oktober 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Microsoft-Aktie

Netflix-Bär wird zum Netflix-Bullen: Analyst hebt Netflix auf "Kaufen"

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com