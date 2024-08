Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 401,56 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 401,56 USD zu. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 403,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 402,40 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 651.317 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 468,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,63 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 309,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 29,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,24 USD je Microsoft-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 475,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,70 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 64,73 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 56,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 13,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

