Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag leichter

Die Microsoft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 253,10 EUR ab. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 250,90 EUR. Mit einem Wert von 253,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.963 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.06.2021 (207,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,27 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 369,71 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 26.04.2022 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,95 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 49.360,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 41.706,00 USD umsetzen können.

Am 21.07.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 10,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

