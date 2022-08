Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 276,60 EUR. Bei 276,95 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 135 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,85 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,30 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,25 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51.865,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 46.152,00 USD eingefahren.

Am 26.10.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,17 USD fest.

