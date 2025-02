Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 407,57 USD ab.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 407,57 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 406,36 USD aus. Bei 407,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 708.822 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 14,91 Prozent Luft nach oben. Bei 385,65 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,38 Prozent.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 505,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,94 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69,63 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 62,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,15 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

