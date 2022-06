Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 232,95 EUR ab. Bei 231,85 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 235,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 26.605 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 25,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 211,90 EUR fiel das Papier am 15.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 354,29 USD.

Microsoft gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 49.360,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 41.706,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.07.2022 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,73 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

