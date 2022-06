Microsoft Aktie News: Microsoft am Vormittag in Rot

Das Papier von Microsoft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14.06.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 235,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 235,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.667 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 211,90 EUR am 15.06.2021. Mit Abgaben von 11,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 354,29 USD.

Microsoft veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 1,95 USD je Aktie verdient. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49.360,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.706,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.07.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Gané-Fondsmanager Rathausky: "Europa ist anfälliger"

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Amazon: eBook-Store und Kindle-Verkauf in China werden eingestellt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com