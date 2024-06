Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Bei der Microsoft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 441,35 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 441,35 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 441,40 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 436,74 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 438,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 686.111 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 443,39 USD markierte der Titel am 13.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,49 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,88 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 USD belaufen. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 468,88 USD.

Am 25.04.2024 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 61,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

