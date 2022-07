Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagvormittag im Plus

Um 15.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 253,20 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 254,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 254,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 882 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,49 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 231,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 354,29 USD an.

Am 26.04.2022 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent auf 49.360,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren. Am 20.07.2023 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,28 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

