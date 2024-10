Microsoft im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag höher

18.10.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 417,74 USD.

Wer­bung

Um 15:52 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 417,74 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 419,62 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 417,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.743.013 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft. Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 468,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 324,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 22,34 Prozent Luft nach unten. Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,00 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 473,88 USD an. Microsoft veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 64,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 56,19 Mrd. USD umsetzen können. Am 30.10.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Microsoft. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,18 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester NYSE-Handel: Dow Jones steigt am Donnerstagnachmittag Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com