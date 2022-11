Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft büßt am Vormittag ein

Die Microsoft-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 232,40 EUR nach. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 232,40 EUR. Mit einem Wert von 233,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 144 Stück.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 217,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 322,63 USD.

Am 25.10.2022 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50.122,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 45.317,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.01.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

