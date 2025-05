Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 457,00 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 457,00 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 458,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 450,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.063.266 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 468,33 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,28 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 510,00 USD.

Am 30.04.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,27 Prozent auf 70,07 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Microsoft am 29.07.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,38 USD je Aktie belaufen.

