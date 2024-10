Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 428,24 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 428,24 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 431,00 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 431,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 870.182 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD an. 9,36 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 326,96 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,65 Prozent.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,27 USD je Microsoft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 487,29 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64,73 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.10.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,18 USD je Microsoft-Aktie.

