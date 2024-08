Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft steigt am Nachmittag

Microsoft im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 419,35 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 419,35 USD. Bei 420,05 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 414,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 716.777 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 468,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 10,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 309,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 35,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,26 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 475,75 USD.

Microsoft ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,96 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,73 Mrd. USD – ein Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 56,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

