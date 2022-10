Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagvormittag

Um 09:22 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 235,60 EUR nach oben. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 236,95 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 236,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 2.248 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2022 bei 224,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 5,06 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 324,38 USD.

Am 25.10.2022 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50.122,00 USD umgesetzt, gegenüber 45.317,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.01.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

