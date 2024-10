MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bullen treiben MicroStrategy am Nachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von MicroStrategy gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die MicroStrategy-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 224,20 USD nach oben.

Die MicroStrategy-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 224,20 USD. In der Spitze legte die MicroStrategy-Aktie bis auf 225,73 USD zu. Bei 224,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.700.368 MicroStrategy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2024 bei 225,73 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der MicroStrategy-Aktie. Am 14.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die MicroStrategy-Aktie mit einem Verlust von 85,95 Prozent wieder erreichen.

Am 01.08.2024 legte MicroStrategy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 111,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 120,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,033 USD je Aktie in den MicroStrategy-Büchern.

