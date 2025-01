Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 6.051,00 +0,3% +1,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.666,50 +0,3% +2,1%

Euro-Stoxx-50 5.158,25 -0,1% +5,4%

Stoxx-50 4.469,71 +0,1% +3,7%

DAX 20.972,76 -0,1% +5,3%

FTSE 8.519,35 -0,0% +4,9%

CAC 7.742,66 +0,1% +4,9%

Nikkei-225 39.027,98 +0,3% -2,2%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 131,74 -0,02 -1,54

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,89 77,88 -2,6% -1,99 +5,8%

Brent/ICE 78,60 80,15 -1,9% -1,55 +5,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,735 47,75 -0,0% -0,02 -5,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.722,95 2.708,53 +0,5% +14,43 +3,8%

Silber (Spot) 30,53 30,58 -0,1% -0,04 +5,7%

Platin (Spot) 941,98 946,15 -0,4% -4,18 +3,9%

Kupfer-Future 4,29 4,30 -1,4% -0,06 +6,9%

Die Ölpreise geben nach. Marktteilnehmer verweisen auf den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Zudem hat US-Präsident Trump einen Plan zur Steigerung der US-amerikanischen Öl- und Gasproduktion vorgestellt, wodurch sich das globale Angebot erhöhen dürfte. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 2,6 Prozent.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte nach einem langen Wochenende und der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen rund 0,4 Prozent im Plus. Der neue US-Präsident sorgt an den Märkten für Unsicherheit, insbesondere wenn es um seine Ankündigungen geht, Zölle auf Importe zu erhöhen. So hat Trump am Tag seiner Amtseinführung zwar darauf verzichtet, sofort höhere Einfuhrzölle zu verhängen. In seiner Rede im Oval Office sagte er aber, dass er plane, ab 1. Februar Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko zu erheben, und er möglicherweise noch allgemeine Zölle einführen werde. "Die Volatilität an den Märkten wird mit dem Beginn von Trump 2.0 zunehmen, aber wir glauben, dass der makroökonomische Hintergrund für die Finanzmärkte günstig bleibt", so Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. Unter den Einzelwerten gibt die Aktie von Apple vorbörslich um 1,5 Prozent nach. Die Smartphone-Verkäufe von Apple in China sind im vierten Quartal 18 Prozent eingebrochen. Walgreens Boots Alliance büßen 6,5 Prozent ein. Das US-Justizministerium hat Klage gegen die Drogeriekette eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, zur Opioid-Krise in den USA beigetragen zu haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

17:30 DE/Porsche AG, Pre Close Call FY 2024

17:45 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - Nachdem der neue US-Präsident Donald Trump seit Wochen die Risikostimmung der Anleger stimuliert hat, haben seine ersten Aussagen und Dekrete wenig Überraschendes geliefert. Für die kommenden Tage und Wochen wird mit einer Reihe von Dekreten zu Einwanderung, Zöllen und Deregulierung gerechnet, die Aufschluss über die Richtung seiner Politik liefern. Die Konjunktur in Deutschland läuft indessen auch ohne US-Zölle nicht rund. Der ZEW-Index hat sich im Januar stärker eingetrübt als erwartet. Trump will mehr Öl und Gas fördern lassen, auch um dieses nach Europa zu verkaufen. Brent reagiert und notiert 1,6 Prozent tiefer, der Sektor der europäischen Öl- und Gaswerte verliert 1,5 Prozent. Die Aktien der Erneuerbaren Energien stehen nach dem Amtsantritt von Trump zudem im Fokus. Mit dem anstehenden Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und dem Ende des "Green Deals" von Vorgänger Joe Biden steht der Branche in den USA eine schwere Zeit bevor. Bei Windparkbetreiber Orsted geht es nach Geschäftszahlen 13 Prozent tiefer. Die Gesellschaft hat zwar ihre geplanten Gewinnziele erreicht, Analysten kritisieren aber umfangreiche Abschreibungen. Vestas fallen um 1,7 Prozent, Nordex um 2 Prozent. Für Siemens Energy geht es um 2 Prozent nach oben. Unter Druck stehen Aktien der europäischen Automobilbranche nach schwachen Acea-Zulassungszahlen im Dezember. BMW und Mercedes-Benz fallen um 1,4 und 1,1 Prozent, VW-Aktien geben 1,2 Prozent ab. Positiv kommen die vorläufigen Geschäftszahlen von Kontron (+4,8%) an. Auch dank einem starkem Auftragsbestand konnte der Umsatz deutlich um über 40 Prozent zum Vorjahr gesteigert werden.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di, 7:351Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0352 -0,6% 1,0368 1,0398 -0,1%

EUR/JPY 161,34 -0,5% 161,20 161,88 -1,0%

EUR/CHF 0,9429 -0,2% 0,9421 0,9442 +0,5%

EUR/GBP 0,8459 +0,1% 0,8455 0,8456 +2,2%

USD/JPY 155,86 +0,1% 155,48 155,68 -0,9%

GBP/USD 1,2239 -0,7% 1,2261 1,2297 -2,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2896 +0,4% 7,2829 7,2707 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 103.768,75 +0,1% 101.569,30 104.916,40 +9,6%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach der Amtsübernahme von Donald Trump leichter. Der Dollar-Index gibt um 0,6 Prozent nach.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Thema Nummer eins war die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am Vortag. Die Antrittsrede brachte aus Marktsicht insofern eher einen leicht positiven Impuls, als sich Trump im Hinblick auf Strafzölle zunächst eher zurückhaltend ausließ. Die jüngste Erleichterung an den asiatischen Aktienmärkten - mit Ausnahme Japans - könnte angesichts weiter drohender US-Zölle nur von kurzer Dauer sein, warnten die Analysten von Nomura. In Tokio bremste lange der festere Yen, ehe er im Handelsverlauf von den Tageshochs wieder zurückkam. Hintergrund sind Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die japanische Notenbank, am Freitag könnte es bereits soweit sein. Unter den Einzelwerten machten Country Garden in Hongkong einen Satz um über 25 Prozent nach oben. Die Aktie des krisenbehafteten Immobilienunternehmens wird erstmals seit dem 2. April 2024 wieder gehandelt. Country Garden Services verteuerten sich um fast 8 Prozent. In Seoul gehörten Aktien von Herstellern von Elektrofahrzeugbatterien zu den Verlierern, nachdem Trump die Klimavorschriften seines Vorgängers für die Produktion von Elektrofahrzeugen in den USA aufgehoben hatte. LG Energy Solution und Samsung SDI fielen um 4,3 bzw. 3,9 Prozent. Der Kurs des Batteriemateriallieferanten Posco Future M brach um 9,9 Prozent ein. In Sydney legten BHP nach dem Produktionsbericht über das zweite Quartal um 0,9 Prozent zu, Rio Tinto gewannen 0,4 Prozent. Unter anderem steigerte BHP die Eisenerzproduktion auf Jahressicht um 1 Prozent. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue gewann 1,1 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Weiter kaum verändert zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Aus den Ankündigungen beim Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump am Vorabend hätten sich noch keine neuen und konkreten Tendenzen für die Kreditmärkte Europas ableiten lassen, heißt es am Markt. Zudem sei es auf dem aktuell schon deutlich eingeengten Niveau schwierig, ein noch weiteres Zusammenlaufen der Credit Spreads zu rechtfertigen - besonders wenn die Berichtssaison erst bevorstehe.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

COMMERZBANK

hat die erste Tranche ihres dritten Aktienrückkaufprogramms am Montag abgeschlossen. Seit dem 7. November wurden Aktien im Volumen von 600 Millionen Euro zurückgekauft, was 3,278 Prozent des Grundkapitals entspricht. Für die zweite Tranche von 400 Millionen Euro hat die Bank die Genehmigung bereits bei der Europäischen Zentralbank und der Finanzagentur beantragt.

BAADER BANK

verlängert gemeinsam mit der Bayerischen Börse die Handelszeit auf Gettex. Während der Handel bisher von 08:00 bis 22:00 Uhr möglich war, gilt die verlängerte Handelszeit von 07:30 bis 23:00 Uhr.

IONOS

will bis zum Jahresende für bis zu 40 Millionen Euro eigene Aktien an der Börse erwerben. Der zum United-Internet-Konzern gehörende Webhoster legt ein Rückkaufprogramm für 1,5 Millionen eigene Aktien oder etwa 1,1 Prozent des Grundkapitals auf.

PNE

hat seine beiden schwedischen Tochterunternehmen PNE Sverige und VKS Vindkraft Sverige an das norwegische Energieversorgungsunternehmen Aneo verkauft. Das Geschäft umfasst nach Angaben des im SDAX und TecDAX notierten Unternehmens sowohl die Gesellschaften mit Sitz in Göteborg bzw. Motala sowie die Projektpipeline.

3M

