strebt 2025 trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfelds weiteres organisches Wachstum und einen Ergebnisanstieg an. Konzernchef Thomas Rabe sprach von einem ambitionierten Ausblick. Gleichzeitig will Bertelsmann mehr investieren als ursprünglich geplant.

BERTELSMANN

hat im vergangenen Jahr wegen des Verkaufs des Dienstleisters Majorel weniger umgesetzt und verdient. Organisch konnte der Medien- und Dienstleistungskonzern aber zulegen, unter anderem steuerte das Buchverlagsgeschäft mehr bei als im Vorjahr.

BIOTEST

Die Biotest-Aktie wird von der Börse verschwinden. Der Arzneimittelhersteller mit Sitz in Dreieich hat eine Delisting-Vereinbarung mit der spanischen Mutter Grifols S.A. unterzeichnet, die rund 97,14 Prozent der Stammaktien und 46,22 Prozent der Vorzugsaktien des Unternehmens hält.

CANCOM

Die Aktionäre von Cancom sollen nach einem leichten operativen Gewinnrückgang eine stabile Dividende bekommen. Der Hauptversammlung soll für 2024 erneut eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen leichte Zuwächse bei Umsatz und Gewinn in Aussicht.

DRÄGERWERK

Die Aktionäre von Drägerwerk sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr 23 Cent mehr Dividende je Anteilsschein bekommen als für 2023. Der Spezialist für Medizin- und Sicherheitstechnik aus Lübeck schlägt eine Dividende von 1,97 Euro je Stammaktie (2023: 1,74 Euro) und von 2,03 Euro je Vorzugsaktie (2023: 1,80 Euro) vor.

PATRIZIA

erwirbt für rund 30,6 Millionen Euro zwei Logistikimmobilien nahe Florenz und Lucca in der Toskana. Die 2020 und 2021 errichteten Anlagen seien vermietet und entsprächen mit PV-Anlagen auf dem Dach modernsten Markt- und Nachhaltigkeitsansprüchen.

TUI

will bei der italienischen Werft Fincantieri den Bau von zwei neuen Schiffen für seine britische Kreuzfahrttochter Marella in Auftrag geben. Der Auftrag habe ein Volumen von mehr als 2 Milliarden Euro.

AIRBUS

BOC Aviation hat bei Airbus 70 weitere Maschinen aus der A320neo-Familie fest bestellt.

AIRBUS

Die Fluggesellschaft China Airlines hat bei Airbus zehn Maschinen des Flugzeugtyps A350-1000 fest bestellt und damit eine Absichtserklärung vom Dezember umgesetzt.

BAIDU

plant die Ausweitung seiner Robotaxi-Aktivitäten in den Nahen Osten und will seine Flotte damit erstmals außerhalb von China und Hongkong einsetzen.

HONEYWELL INTERNATIONAL

strebt offenbar einen Börsengang seiner Quanten-Computing-Tochter mit dem Namen Quantinuum an. Der US-Mischkonzern könnte die Tochter innerhalb der nächsten zwei Jahren an die Börsen bringen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person.

NOKIA

hat seinen Patentstreit mit Amazon beigelegt. Der finnische Telekom-Ausrüster hat eine Vereinbarung mit Amazon unterzeichnet. Diese beziehe sich auf die Nutzung von Nokias Technologien in den Streaming-Diensten und Geräten von Amazon.

UNICREDIT

hat wichtige Hürden für die Übernahme von Banco BPM genommen. Sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die italienische Notenbank haben die Genehmigung für den Kauf des kleineren Rivalen erteilt. Es sei der letzte Schritt, damit die Finanzaufsicht Consob die Genehmigung des Angebotsdokuments fertigstellen kann.

VOLVO CAR

hat Hakan Samuelsson erneut zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der Manager wird am 1. April die Nachfolge von Jim Rowen antreten und hat einen Vertrag von zwei Jahren erhalten. Der Vorstand suche in dieser Zeit nach einem langfristigen Nachfolger für Samuelsson. Der 74-jährige gehörte seit 2010 dem Vorstand des Unternehmens an und war zehn Jahre lang bis 2022 CEO.

