Novartis-Aktie in Rot: Novartis-Tochter Sandoz investiert in neue Produktionsanlage in Slowenien

Sandoz habe eine Absichtserklärung für den Bau des neuen Werks in Lendava unterzeichnet, teilte die Schweizer Novartis AG mit. Die Arbeiten an der neuen Anlage sollen noch in diesem Jahr beginnen und voraussichtlich bis Ende 2026 vollständig betriebsbereit sein.

"Diese Investition unterstreicht unser Bestreben, im Bereich der Biosimilars, einem Segment, das in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich jährlich zweistellig wachsen wird, nachhaltig weltweit führend zu sein", sagte Sandoz-CEO Richard Saynor laut der Mitteilung.

Im vergangenen Jahr hatte der Schweizer Pharmakonzern Novartis angekündigt, Sandoz auszugliedern und als eigenständiges Unternehmen in der Schweiz an die Börse zu bringen. Mit diesem Schritt würde sich der einst riesige Konzern ausschließlich auf verschreibungspflichtige Medikamente konzentrieren. Die Arbeiten an der neuen Anlage sollen noch in diesem Jahr beginnen und bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Die Novartis-Aktie gibt im Schweizer Handel zeitweise 3,58 Prozent auf 75,79 Franken nach.

