Großer Geldgeber: Apple ist offenbar Amazons bester Kunde

Millionenausgaben für Hostingdienste

Schon seit längerem arbeitet Apple daran, eine eigene Server-Infrastruktur aufzubauen, doch scheint der Konzern aus Cupertino dabei nicht schnell genug voranzukommen. Aus diesem Grund fließen Monat für Monat Beträge in Millionenhöhe in die Taschen Amazons. Auf dessen Servern laufen dann Dienste wie Apples iCloud. Amazon ist mit Amazon Web Services (AWS) einer der weltweit größten Cloud-Anbieter.

Und Apple ist wohl dessen führender Kunde. Einem Bericht zufolge soll der iKonzern im vergangenen Jahr 350 Millionen US-Dollar für AWS ausgegeben haben, in diesem Jahr dürfte der Betrag wohl um weitere 10 Millionen auf 360 Millionen Dollar ansteigen. Denn wie ein Insider gegenüber CNBC berichtete, zahlt Apple alle vier Wochen mehr als 30 Millionen Dollar an den Handels-Giganten aus Seattle. Zudem soll der iKonzern kürzlich einen Basis-Vertrag unterzeichnet haben, der ihn dazu verpflichtet, in den kommenden fünf Jahren Clouddienstleistungen in Höhe von mindestens 1,5 Milliarden Dollar in Anspruch zu nehmen.

Aufbau eigener Kapazitäten dauert an

In der Zwischenzeit arbeitet Apple aber weiterhin an eigenen Rechenzentren, wie CNBC berichtete. Da der Smartphone-Markt auf eine Sättigung zusteure, setze Apple nun vermehrt auf Online-Dienste. Dafür werden jedoch genügend Speicherplatz und Rechenleistung benötigt, weshalb Apple zunächst noch auf die Konkurrenz zurückgreifen muss. Im Jahr 2018 hatte der in Cupertino ansässige Konzern angekündigt, innerhalb von fünf Jahren 10 Milliarden Dollar in den Aufbau eigener Kapazitäten allein in den USA stecken zu wollen. Bereits in diesem Jahr sollen 4,5 Milliarden Dollar für das Projekt eingeplant sein.

In der Tech-Branche ist es allerdings nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen gleichzeitig Konkurrenten und Kooperationspartner sind. So sind sowohl Apple als auch Amazon wichtige Anbieter von Streaming-Inhalten wie Musik oder Filme und Serien, Hardware oder auch Apps. Dennoch sind auch beide Marktführer in anderen Bereichen.

Zahlreiche bekannte Kunden

Doch nicht nur Apple nutzt Cloud-Dienste von konkurrierenden Unternehmen derart intensiv. Spotify beispielsweise hat zu Beginn dieses Jahres einen Vertrag unterzeichnet, der den Musik-Streaminganbieter dazu verpflichtet, in den nächsten drei Jahren 447 Millionen Dollar für Cloud-Services von Google auszugeben. Netflix hat bislang mehrere zehn Millionen Dollar monatlich für AWS ausgegeben, schaut sich derzeit aber nach anderen Optionen um, dabei soll das Unternehmen auch Googles Cloud-Service im Blick haben. Lyft hat sich indes dazu verpflichtet, in den folgenden drei Jahren 300 Millionen Dollar für Amazon Web Services auszugeben. Snap wird in den nächsten fünf Jahren drei Milliarden Dollar auf die Dienste von Amazon und Google aufteilen. Pinterest hingegen hat unterzeichnet, in einem Zeitraum von sechs Jahren, der noch bis Mitte 2023 andauert, mindestens 750 Millionen Dollar für AWS auszugeben.

