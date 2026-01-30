Mineral Road Discovery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mineral Road Discovery hat am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mineral Road Discovery -0,030 CAD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.net
