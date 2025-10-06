DAX24.395 +0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.336 ±-0,0%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.726 +0,3%Euro1,1683 -0,4%Öl65,53 +1,8%Gold3.936 +1,3%
Minuszeichen in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge

06.10.25 09:27 Uhr
Minuszeichen in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge

Der ATX im Performance-Check.

Werte in diesem Artikel
AT & S (AT&S)
BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO
Erste Group Bank AG
OMV AG
Österreichische Post AG
PORR AG
Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann
Vienna Insurance
voestalpine AG
ATX
Charts|News|Analysen

Um 09:10 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 4.748,50 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 140,207 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 4.756,42 Punkte an der Kurstafel, nach 4.756,79 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4.756,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.739,23 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der ATX bei 4.597,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4.384,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, bei 3.609,24 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 29,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 4.857,40 Punkte. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,02 Prozent auf 24,65 EUR), Erste Group Bank (+ 0,23 Prozent auf 87,70 EUR), CPI Europe (+ 0,11 Prozent auf 18,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 47,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 27,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-1,12 Prozent auf 220,00 EUR), Raiffeisen (-0,90 Prozent auf 30,86 EUR), voestalpine (-0,67 Prozent auf 32,72 EUR), BAWAG (-0,54 Prozent auf 110,20 EUR) und PORR (-0,53 Prozent auf 27,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 44.604 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 33,961 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

