Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 schließt im Minus

Index im Blick

So performte der NASDAQ 100 am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,38 Prozent leichter bei 17.478,91 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,760 Prozent leichter bei 17.412,79 Punkten in den Handel, nach 17.546,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17.319,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17.482,13 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,638 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17.314,00 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, bei 15.933,62 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.02.2023, den Stand von 12.060,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,65 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18.041,45 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Exelon (+ 4,26 Prozent auf 36,21 USD), CoStar Group (+ 3,37 Prozent auf 83,98 USD), JDcom (+ 2,41 Prozent auf 23,79 USD), Analog Devices (+ 2,28 Prozent auf 193,72 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 2,16 Prozent auf 36,39 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Palo Alto Networks (-28,44 Prozent auf 261,97 USD), Zscaler (-14,10 Prozent auf 213,92 USD), CrowdStrike (-9,68 Prozent auf 292,36 USD), Verisk Analytics A (-4,36 Prozent auf 237,67 USD) und Fortinet (-3,78 Prozent auf 65,34 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.811.564 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,777 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,64 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net