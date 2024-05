Mittwochshandel in Zürich: SPI mittags freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Der SPI verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,48 Prozent stärker bei 15.445,82 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,885 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,257 Prozent höher bei 15.411,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15.372,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 15.411,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15.453,88 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,29 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 08.04.2024, einen Wert von 15.224,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, betrug der SPI-Kurs 14.591,23 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 15.291,99 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,01 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15.480,85 Punkten. 14.455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 6,96 Prozent auf 8,45 CHF), CI Com SA (+ 6,56 Prozent auf 1,30 CHF), Sandoz (+ 4,63 Prozent auf 31,62 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,10 Prozent auf 1,27 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,41 Prozent auf 18,82 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen HOCHDORF (-11,72 Prozent auf 11,30 CHF), DocMorris (-5,81 Prozent auf 77,80 CHF), Orascom Development (-5,66 Prozent auf 4,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,92 Prozent auf 0,58 CHF) und GAM (-4,39 Prozent auf 0,27 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 16.077.451 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,931 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,76 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net