Was der Verkauf des Model 3 für Teslas Profitabilität bedeutet

Lange Zeit war die Spannung bei Tesla hoch. Seit Monaten kämpft der Konzern mit Produktionsproblemen. Schon im Dezember vergangenen Jahres sollten bis zu 5.000 Model 3 innerhalb einer Woche vom Band laufen. Das Produktionsziel wurde nicht erreicht und immer weiter nach hinten verschoben. Am 1. Juli verließ dann schließlich der 5.000. Model 3 , wenn auch einige Stunden verspätet, die letzte Qualitätskontrolle.Die Nachrichtenseite "Bloomberg" schätzt, dass Tesla pro Woche sogar 5.168 Model 3 baut. Durch die steigende Produktion kann Tesla während des Verkaufsprozesses nunmehr auf bestehende Wagen zurückgreifen und muss seine Kunden nicht mehr mit Reservierungen vertrösten. Über den Model 3-Konfigurator können sich Kunden ihr gewünschtes Fahrzeug online zusammenstellen und bestellen. Reservierungen von konfigurierten Fahrzeugen haben eine höhere Priorität als die Vorbestellung einer Standard-Version. Das wiederum könnte die Marge für Tesla erhöhen, denn die Model 3 aus dem Konfigurator beinhalten Sonderausstattungen, welche die Gewinnspanne erhöhen.

Laut Angaben der Unternehmenswebsite ist die Standard-Version des Model 3 bereits in sechs bis neun Monaten zum Kauf verfügbar. Gemäß "Electrek" sei Tesla derzeit auch dabei, Model 3-Performance-Fahrzeuge für Testfahrten an Unternehmensfilialen auszuliefern. Für das Testfahrtprogramm habe es über 30.000 Anfragen gegeben. Durch den höheren Preis des Performance-Modells ergäbe sich ebenfalls mehr Gewinn für Tesla. Das wiederum könnte Tesla die geplante Profitabilität bringen, die Elon Musk für die zweite Hälfte des Jahres 2018 angekündigt hat.

Should be very soon. We’ve already made around 100 Model 3 Performance cars for test drives in stores.