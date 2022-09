Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Vormittag

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 132,00 EUR. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 132,00 EUR ein. Bei 132,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 147 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2021 bei 392,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (111,02 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 03.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,46 USD je Aktie erzielt worden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.749,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.354,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,65 USD fest.

