Moderna Aktie News: Moderna gewinnt am Montagnachmittag

Die Moderna-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 137,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 139,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.515 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 67,87 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,44 EUR am 24.02.2022. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 22,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 327,50 USD aus.

Moderna ließ sich am 24.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.211,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 570,75 USD umgesetzt.

Am 04.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 11.05.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 9,71 USD im Jahr 2023 aus.

