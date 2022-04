Moderna Aktie News: Moderna am Dienstagvormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 157,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 157,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 147 Moderna-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 171,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2021 (108,48 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,91 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 327,50 USD je Moderna-Aktie an.

Am 12.05.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 11,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -0,69 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 570,75 Millionen USD – eine Minderung von 92,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,21 Milliarden USD eingefahren.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 12.05.2022.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,22 USD je Moderna-Aktie.

