Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 27,34 USD ab.

Die Moderna-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 27,34 USD abwärts. Bei 27,29 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 27,89 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 261.030 Aktien.

Bei 170,35 USD erreichte der Titel am 25.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 523,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,19 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 15,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,33 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 01.05.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 108,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -10,133 USD je Moderna-Aktie.

