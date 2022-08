Moderna Aktie News: Moderna gewinnt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 186,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 192,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,18 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 13.696 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,17 Prozent. Bei 111,02 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 68,35 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 461,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 4.749,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 145,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.937,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

