Moderna Aktie News: Moderna legt am Montagnachmittag zu

Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 131,40 EUR nach oben. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 131,40 EUR zu. Bei 128,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.527 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 426,45 EUR markierte der Titel am 11.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 69,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 111,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 461,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 04.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 213,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.066,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.937,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 10.08.2022 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2023 9,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

