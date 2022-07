Moderna Aktie News: Moderna tendiert am Freitagvormittag tiefer

Das Papier von Moderna gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 08.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 168,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 168,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 406 Moderna-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (426,45 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 111,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 461,00 USD aus.

Moderna ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,58 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.066,00 USD – ein Plus von 213,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1.937,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 10.08.2022 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 27,98 USD im Jahr 2022 aus.

