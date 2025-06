Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 26,95 USD.

Die Moderna-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 26,95 USD abwärts. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,55 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,57 USD. Zuletzt wechselten 262.856 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,60 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 451,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 16,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,33 USD.

Moderna ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 108,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 167,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Moderna am 31.07.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -10,056 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr gekostet

Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde