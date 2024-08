Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Bei 88,15 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,99 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 276.480 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,35 USD) erklomm das Papier am 25.05.2024. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 48,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 166,33 USD angegeben.

Moderna ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 241,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 29,94 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -8,928 USD je Aktie aus.

