Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit sattem Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 26,11 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 26,11 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 26,92 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,20 USD. Zuletzt wechselten 1.054.229 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Mit einem Zuwachs von 552,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Mit Abgaben von 11,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,33 USD je Moderna-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 USD gegenüber -3,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 108,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,156 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr gekostet

Moderna-Aktie gibt dennoch nach: Moderna kann Verluste eindämmen