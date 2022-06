Moderna Aktie News: Moderna wird am Vormittag ausgebremst

Die Moderna-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 22.06.2022 09:22:00 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 123,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 123,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 125,02 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 719 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 426,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 71,08 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Abschläge von 11,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 461,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.066,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 213,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.937,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 10.08.2022 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,97 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech, Pfizer & Moderna: Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde für Corona-Impfungen für kleine Kinder

Moderna-, BioNTech- & Pfizer-Aktien uneins: EMA prüft Omikron-Impfstoff von Moderna - Corona-Impfstoffe bekommen Notfallzulassung für kleine Kinder in USA

BioNTech-Aktie letztlich im Plus: Varianten-Impfstoff von Pfizer/BioNTech wird von EMA geprüft

