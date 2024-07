Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Moderna im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 120,04 USD.

Die Moderna-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 120,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,92 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,83 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 73.225 Moderna-Aktien.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 41,91 Prozent wieder erreichen. Bei 62,56 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Moderna veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 0,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 167,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 91,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Moderna am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Moderna die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,048 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

