Moderna Aktie News: Moderna schießt am Freitagnachmittag hoch

Das Papier von Moderna konnte um 27.05.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,5 Prozent auf 132,14 EUR. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 132,46 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.236 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,01 Prozent. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,44 EUR ab. Mit Abgaben von 18,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 461,00 USD aus.

Am 04.05.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,84 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.066,00 USD – ein Plus von 213,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1.937,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.08.2022 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,02 USD je Moderna-Aktie.

