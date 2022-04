Moderna Aktie News: Moderna verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Moderna-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 136,44 EUR. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 137,32 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.773 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 68,01 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 111,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,43 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 327,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 24.02.2022. Das EPS lag bei 11,29 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von -0,69 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.163,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.211,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 570,75 USD in den Büchern gestanden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 präsentieren. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Moderna möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 9,71 USD im Jahr 2023 aus.

