Möglicher Wechsel

Offensivspieler Jamie Gittens von Borussia Dortmund soll sich Medienberichten zufolge mit dem FC Chelsea über einen Wechsel zum ehemaligen Champions-League-Sieger aus London einig sein.

Die Rede ist von einem Vertrag von möglicherweise bis zu sieben Jahren bis 2032. Der 20-Jährige war im Sommer 2020 aus der Nachwuchsakademie von Manchester City zum BVB gekommen.

Nach Angaben des TV-Senders Sky und der "WAZ" soll der Premier-League-Club nun ein Angebot in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Euro für den Flügelspieler eingereicht haben. Allerdings fordere Borussia Dortmund mindestens 50 Millionen Euro als Ablösesumme. Der FC Chelsea spiele in den Verhandlungen auf Zeit, um den Preis zu drücken, hieß es. Der Club plane nicht zwingend damit, Gittens bereits für die anstehende Club-WM in den USA zu verpflichten.

DORTMUND (dpa-AFX)