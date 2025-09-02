Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez büßt am Abend ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 61,07 USD nach.

Um 20:08 Uhr fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 61,07 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mondelez-Aktie bisher bei 59,38 USD. Bei 61,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.504.574 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei 76,05 USD erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 19,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 13,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 USD belaufen.

Am 29.07.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Mondelez-Aktie.

