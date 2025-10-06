DAX24.449 +0,3%Est505.642 -0,2%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.893 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,7%
Aktienentwicklung

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Nachmittag ab

06.10.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Mondelez gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 61,78 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,80 EUR -0,94 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 61,78 USD. In der Spitze büßte die Mondelez-Aktie bis auf 61,45 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,47 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 169.161 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,70 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Mit Abgaben von 12,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

