Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagabend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 62,45 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 62,45 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Mondelez-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,45 USD aus. Bei 62,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 904.733 Stück gehandelt.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 15,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,98 Mrd. USD im Vergleich zu 8,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,02 USD je Aktie belaufen.

